كشف المدربان البرتغالي ليوناردو جارديم والبرازيلي بريكليس شاموسكا تشكيلة فريقي الهلال والشباب ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تشكيلة فريقي الهلال والشباب

وجاءت تشكيلة الهلال مكونة من: “عبدالله المعيوف، مدالله العليان، جانغ هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، محمد كنو، موسى ماريجا، لوسيانو فييتو، ماثيوس بيريرا، بافيتيمبي جوميز”.

أما تشكيلة نادي الشباب فجاءت مكونة من: “فواز القرني، فواز الصقور، أحمد شراحيلي، إيجور، متعب الحربي، باولينيو، ألفريد ندياي، بانيغا، هتان باهبري، كارلوس جونيور، إيجالو”.

سبب استبعاد سلمان الفرج

وفي سياق آخر، اتخذ المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الفريق الكروي الأول بـ الهلال قرارًا باستبعاد سلمان الفرج قائد الفريق الأول بـ الهلال من مباراة الشباب وتم استبعاد الفرج، لعدم الجاهزية الكاملة حيث أُصيب في مباراة الهلال والاستقلال الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا الاثنين قبل الماضي.

ويهدف الفريق الكروي الأول بنادي الشباب لكسر عقدته أمام الزعيم وإنهاء المعاناة التي عانها أمام جاره التي استمرت في آخر 7 سنوات، وذلك عند لقاء الفريقين في قمة مباريات الجولة السادسة جولة “هي لنا دار” ضمن منافسات كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين.