تشكيلة منتخب السعودية لمواجهة فيتنام

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ منتخب السعودية الأول لكرة القدم عن تشكيلة فريقه لمواجهة منتخب فيتنام بعد قليل ضمن مباريات الجولة الأولى للمرحلة الثالثة بتصفيات كأس العالم 2022.

التشكيلة الرسمية لـ منتخب السعودية

وجاءت تشكيلة الأخضر مكونة من: “محمد العويس في حراسة المرمى، سلطان الغنام عبدالإله العمري، عبدالله مادو، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، فهد المولد، سالم الدوسري، صالح الشهري”.

أما القائمة الاحتياطية للأخضر فجاءت مكونة من: “فواز القرني، محمد اليامي، سعود عبدالحميد، علي البليهي، محمد خبراني، علي الحسن، محمد البريك، سامي النجعي، محمد كنو، أيمن يحيى، عبدالرحمن غريب، عبدالله الحمدان”.

يذكر أن الأخضر يتواجد بالمجموعة الثانية بالمرحلة الأخيرة من تصفيات مونديال 2022 مع منتخبات الصين، فيتنام، اليابان، عمان، أستراليا.

ويأمل منتخب السعودية في بدء مشواره نحو التأهل السادس لـ مونديال 2022، بفوز مهم على فيتنام، وذلك قبل مواجهة منتخب عُمان مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من التصفيات.

ماذا قال رينارد عن مواجهة المنتخب الفيتنامي ؟

وبالأمس، أكد هيرفي رينارد، على أن الأخضر دخل مرحلة الحسم، وذلك قبل الذهاب إلى منافسات كأس العالم 2022.

وتحدث رينارد في المؤتمر الصحفي قبل مباراة فيتنام قائلًا: “سعداء للعودة لتصفيات كأس العالم ونحن في مرحلة الحسم، قبل الذهاب لمونديال 2022”.

وأضاف رينارد: “التصفيات النهائية بالتأكيد صعبة على الجميع ولا بد أن نكون مستعدين بغض النظر عن الخصم الذي سنواجهه”.

وتابع مدرب الأخضر: “المستوى الفني سيكون أكبر بكثير من المرحلة السابقة ويجب علينا مواكبة صعوبة المرحلة، ومنتخب فيتنام منضبط لن يكون خصمًا سهلًا”.

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