يبدو أن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للفريق الكروي الأول في الهلال، قد استقر على التشكيلة التي تخوض مباراة الحزم مساء اليوم الخميس بالجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تشكيل الهلال المتوقع

وستكون التشكيلة المتوقعة للأزرق مكونة من : “عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، محمد جحفلي، مد الله العليان، جانغ هيون سو، لوسيانو فييتو، سلمان الفرج، ماثيوس بيريرا، موسى ماريجا، بافيتيمبي جوميز”.

وسيفقد الزعيم كلاً من سالم الدوسري ومحمد البريك وعلي البليهي في مباراة الحزم؛ بسبب الإصابة حيث واصل كل منهم برامجه التأهيلية، بينما يغيب البيروفي أندري كاريلو لاستدعائه لمنتخب بلاده رغم الإصابة.

وكانت بعثة الأزرق غادرت إلى القصيم مساء أمس الأربعاء، استعدادًا لمواجهة نادي الحزم مساء اليوم.

جارديم يحدد صفقتين

وفي سياق آخر، يبدو أن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال، قد استقر على صفقتين لتدعيم الفريق الأول بهما خلال شهر يناير المقبل.

ويرغب جارديم في تدعيم صفوف الأزرق بضم ظهير أيسر ومدافع، في الميركاتو الشتوي كونه غير مقتنع بقدرات الظهير الأيسر خليفة الدوسري المنضم للزعيم من نادي القادسية، كما يفكر جارديم في ضم اللاعب أحمد شراحيلي مدافع الشباب.

ويرتبط شراحيلي المتألق مع نادي الشباب بالفترة الأخيرة، بعقد مع الليث ينتهي في يونيو 2022.

كذلك يفكر مدرب الزعيم في ضم اللاعب حسين قاسم ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي كبديل لـ خليفة الدوسري، كذلك يرغب جارديم في تدعيم مركز الظهير الأيسر، حيث لا يشغله إلا اللاعب ياسر الشهراني فقط.