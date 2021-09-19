تطور جديد يحسم مصير باولو ديبالا مع يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن أن نادي يوفنتوس الإيطالي سوف يحسم مصير نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا مع الفريق الكروي الأول في الأسبوع الحالي.

ماذا اشترط باولو ديبالا بعد رحيل كريستيانو رونالدو ؟

وكان لاعب باليرمو الإيطالي السابق، طالب إدارة يوفنتوس بمنحه راتبًا سنويًّا قدره 10 ملايين جنيه إسترليني للبقاء مع الفريق الإيطالي بعد رحيل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

الأسبوع الحالي سيحسم مصير اللاعب الأرجنتيني

وذكر موقع Calcio Mercato الإيطالي أن اليوفي سوف يحسم مصير ديبالا صاحب الـ28 عامًا بالأسبوع الحالي في ظل وجود رغبة قوية من ديبالا بالاستمرار مع اليوفي.

وينتهي عقد ديبالا ذي الـ 6.2 ملايين إسترليني سنويًّا في الصيف المقبل، وهو ما يعني أن اليوفي مجبر على تمديد عقده قبل خسارته مجانًا.

وذكرت تقارير أن إدارة يوفنتوس لا تريد تقديم راتب مالي كبير لـ اللاعب الأرجنتيني بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي نتيجة جائحة كورونا، لكن اللاعب الأرجنتيني يشترط الحصول على مبلغ الـ10 ملايين مع التجديد حتى صيف عام 2025 أو 2026.

جدير بالذكر أن اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا انضم لصفوف يوفنتوس في عام 2015 قادمًا من نادي باليرمو الإيطالي، كما ارتبط اسمه من قبل بالانضمام لناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة ميلان الليلة في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

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