يبدو أن إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، سوف تتريث حول إقالة المدرب الألباني بيسنك هاسي من تدريب الفريق الكروي الأول في النادي، وذلك رغم النتائج السيئة التي يمر بها الفريق.

جماهير الأهلي تطلب رحيل هاسي:

وكانت جماهير الراقي طالبت بإقالة هاسي بعد تعادل الفريق في 5 مباريات وخسارته لـ مباراة واحدة بأول 6 جولات من دوري المحترفين السعودي.

قرار جديد يُبقي على هاسي في النادي:

ولكن يبدو أن قرار فريق إستراتيجية دعم الأندية التابع لـ وزارة الرياضة بعدم حصول الراقي على دعم لتواجده في الفئة الخامسة كونه لم يحقق شروط الحوكمة بالربع الأول للموسم الحالي، سيجعل إدارة النفيعي تتمهل حول إقالة هاسي لعدم وجود سيولة مالية كافية لدفع قيمة الشرط الجزائي في حالة فسخ العقد.

هاسي كان انضم لتدريب الأهلي قبل بداية الموسم الحالي، قادمًا من نادي الرائد.

وكان رئيس النادي ماجد النفيعي أعلن عبر تغريدات له في حسابه في “تويتر” أن الراقي يعاني من آثار بعض الديون حيث يسددها النادي خلال الفترة الحالية.