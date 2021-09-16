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تعادل الطائي والباطن يزيد الصعوبات على الأهلي
بعد تراجع الراقي في جدول الترتيب

تعادل الطائي والباطن يزيد الصعوبات على الأهلي

2021/09/16
الساعة 9:15 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تعادل الطائي والباطن يزيد الصعوبات على الأهلي جانب من لقاء الطائي ضد الباطن
المواطن - محمد سمعه

تسبب تعادل الباطن والطائي بدون أهداف في الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في وضع الأهلي في موقف صعب، وذلك قبل مباراته غدًا الجمعة ضد الفتح.

تعادل الطائي والباطن يتسبب في تراجع الأهلي في الترتيب

وكان الراقي يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 4 نقاط قبل مباراة فارس الشمال والباطن لكنه تراجع حاليًا للمركز العاشر في جدول الترتيب.

وحصد فارس الشمال، أول نقطة له في دوري المحترفين منذ صعوده، ليتواجد في المركز الـ16 والأخير بجدول الترتيب، بينما أصبح رصيد الباطن خمس نقاط في المركز التاسع.

النادي الأهلي
النادي الأهلي

مواجهة قوية لـ الأهلي ضد الفتح 

وفي سياق آخر، يسعى الفريق الكروي الأول بـ الأهلي إلى تحقيق فوز ثمين على حساب نادي الفتح، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخلال آخر 5 مواجهات بين الراقي والفتح، حقق الراقي نتائج غير مطمئنة حيث خسر في 3 مباريات في دوري المحترفين السعودي من أصل 5.

وبشكل عام فإن الراقي يتفوق على الفتح في تاريخ مواجهات الفريقين بـ دوري المحترفين حيث لعبا 24 مباراة، فاز الراقي في 14 مباراة وفاز الفتح في 6 لقاءات بينما كان التعادل حاضرًا في 4 مباريات.

 


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