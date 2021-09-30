خيم التعادل السلبي على مباراة الفتح والاتفاق، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة الفتح والاتفاق

ولم يشهد الشوط الأول أي خطورة تذكر من قبل الفريقين، لينتهي بالتعادل السلبي.

النتيجة لم تتغير

وفي الشوط الثاني، استمرت النتيجة كما هي ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.

وأصبح رصيد النموذجي بعد التعادل 9 نقاط في المركز السابع في دوري المحترفين السعودي ، بينما أصبح رصيد نادي الاتفاق 7 نقاط في المركز العاشر.

وسيواجه النموذجي، فريق التعاون يوم 17 أكتوبر بالجولة الثامنة من الدوري، بينما يواجه الاتفاق، فريق الأهلي يوم 16 أكتوبر دوريًا.