تعديلات على واتساب منها آخر ظهور والصورة

المواطن - متابعة

يعمل مطورو واتساب على إدخال تعديلات عدة على إعدادات الخصوصية لنظامي Android وiOS، أبرزها آخر ظهور، وصورة الملف الشخصي، والمعلومات الشخصية، ما يسمح بتحديد من يمكنه رؤية هذه البيانات من جهات الاتصال.

جهات الاتصال:

وبحسب موقع wabetainfo، اليوم الثلاثاء، يؤكد مهندسو التطبيق أن العمل جارٍ على طرح خيار جديد يسمى جهات الاتصال خاصة بي باستثناء، ما يمكن المستخدم من تمكين آخر ظهور للجميع مع تعطيله لجهات اتصال محددة، علاوة على تعديل شكل فقاعات الدردشة الخضراء المعاد تصميمها في إصدار التطبيق على هواتف آيفون المنتظر طرحه قريبًا لكافة المستخدمين، وتحمل في طياتها مزايا أكثر ديناميكية لمعاينة الصور والتعرف على نوعية الروابط قبل فتحها.

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