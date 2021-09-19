تعديل مواعيد مباريات لـ الهلال والنصر رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قبل قليل، عن تأجيل مباريات لفريقي الهلال والنصر رسميًّا.

تعديل موعد مباريات لـ الهلال والنصر:

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن قرار تعديل مواعيد عدد من مباريات الجولتين الرابعة والسابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، جاء بناء على طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم وبعد التنسيق مع الأندية المعنية.

وأضافت لجنة المسابقات في بيان رسمي: “وذلك نظرًا لقرار الجهاز الفني انطلاق معسكر المنتخب السعودي الأول يوم السبت الموافق الثاني من أكتوبر القادم وذلك للاستعداد للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم”.

وقررت اللجنة تأجيل مباراتي الفيحاء والهلال والطائي مع النصر في الجولة الرابعة لموعد يحدد لاحقًا، كما قررت إقامة مواجهتي أبها مع النصر، الحزم أمام الهلال، يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر الحالي، وإقامة لقاء الشباب والفيحاء في الأول من أكتوبر.

المنتخب السعودي في التصفيات:

ومن المقرر أن يستضيف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الياباني في السابع من شهر أكتوبر المقبل على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022.

ويملك الأخضر في رصيده 6 نقاط بعد فوزه على عمان، ليحتل المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، خلف منتخب أستراليا الأول لكرة القدم متصدر الترتيب.

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