تعرف على الفائزين بجوائز نوبل للحماقة !

المواطن- متابعة

وُزعت جوائز نوبل للحماقة، أو كما تُعرف أيضا بـ إيغ نوبل Ig Nobel Prizes، في حفل نظم عبر الإنترنت، وحصل فيه علماء من 24 دولة على الجوائز.

ما هي جوائز نوبل للحماقة ؟

وتُمنح جوائز نوبل للحماقة للبحوث العلمية التي تجعل الناس يضحكون ثم تجعلهم يفكرون، حيث وبحسب المنظمين، كان هناك العديد من البحوث العلمية التي لا طائل منها أو سخيفة.

وتقام جائزة إيغ نوبل منذ عام 1999، ويتم منحها في 10 مجالات، وتتزامن بعض الترشيحات مع ترشيحات نوبل، ويحصل الفائزون على الجوائز من قِبل الحائزين على جائزة نوبل في سنوات مختلفة.

جائزة السلام ولحى الرجال

ففي فئة جائزة السلام حصل علماء من الولايات المتحدة الأمريكية على الجائزة، حيث وجدوا بعد التجربة أن اللحية عند الرجال يمكن أن تحمي من الضربات على الوجه.

وفي مجال الاقتصاد، فاز بالجائزة علماء أوروبيون أثبتوا أن درجة السمنة لدى السياسيين ترتبط بمستوى الفساد في الدولة.

وفي مجال الكيمياء، حصل باحثون من ألمانيا وبريطانيا واليونان وأستراليا على الجائزة، حيث قاموا بتحليل التركيب الكيميائي للهواء في دور السينما لمعرفة ما إذا كان هناك ارتباط بين الروائح المنبعثة من الجمهور ومشاهد العنف والسلوك غير الاجتماعي وتعاطي المخدرات المعروضة في الأفلام.

ومُنحت جائزة علم البيئة لعلماء من إسبانيا وإيران لاستخدامهم التحليل الجيني في دراسة أنواع البكتيريا الموجودة في العلكة المهملة على أرصفة المشاة في مختلف البلدان.

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