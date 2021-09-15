تعليق غير متوقع من الهريفي على مطالب إقالة مينيز

المواطن - مروة نبيل

علق نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، فهد الهريفي على مطالبات البعض بإقالة مدرب العالمي، البرازيلي مانو مينيز والتعاقد مع مدير فني جديد.

النصر قد يقيل مينيز

وتعرض مينيز لانتقادات بسبب أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خاصة أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع، رغم التعاقدات القوية التي أبرمتها الإدارة في الميركاتو الصيفي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكدت تقارير أن إدارة نادي النصر في طريقها لإقالة مينيز خلال الأيام القليلة المقبلة، لسوء المستوى، وذلك على الرغم من تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهريفي يعلق على المطالبة برحيل مينيز

وقال الهريفي: “لو كنت مكان رئيس النصر لاستمعت لكثير من جماهيره وطردت مانو.. اسمع نصيحتي وأقدم عليها نحن (ملوك الانقسام) إذا أصروا على شيء ما راح يتركونه حتى يتحقق”.

وتابع في سلسلة تغريدات عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “رغم أنه لن يغير الحال ولا هو توقيته.. هو يتحمل جزءًا واللاعبين يتحملون الآخر حتى الآن هناك من لم يقدم ما يساعد في الشكل الفني للمجموعة”.

وأضاف الهريفي: “الفريق واللاعبون يحتاجون لبعض الوقت ما بين انسجام وتفاهم وتوليف وأجواء مباريات.. قوة الاستقطاب الإعلامي وعدم ظهورها داخل الملعب بالشكل المؤثر جعل البعض يصب غضبه على المدرب فقط رغم تحمله جزءًا من المسؤولية في بعض قناعاته.. للأسف هناك من يدغدغ الجماهير ويمشي معها ولا يشخص الأمور كاملة”.

وأردف الهريفي: “وسهل تقول العلة في المدرب وتدغدغ الجماهير وتطلع أنت الفاهم والأحسن، ثم إذا أقيل ولم يتحسن الحال نُسي الموضوع وذهب لغيره هذا ما يحدث!.. لست مع ودي مدرب وجيب مدرب.. أنا مع التقويم وتغيير بعض القناعات المنظومة المتكاملة تتطلب ذلك خاصة إذا عرفت أنه لا يتحمل كل هذه الشكل لوحده”.

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