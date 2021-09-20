تفاصيل أزمة تجديد عقد سعود عبدالحميد

المواطن - مروة نبيل

لا زالت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، تسعى لتجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، سعود عبدالحميد، خاصة أنه من الركائز الأساسية في تشكيلته.

أسباب تأخير تجديد الاتحاد لعقد سعود عبدالحميد:

وكشف الإعلامي هتان النجار أسباب تأخير التجديد، وقال: “تجديد سعود عبدالحميد أخذ أبعاد جديدة، وكان من المفترض أن يحسم مبكرًا وإدارة الاتحاد لم تقصر مع اللاعب”.

وتابع: “مشاركات اللاعب مع المنتخب لها دور في تأخير التجديد مع سعود عبدالحميد، وقبل مباراة النصر تم إرسال بريد إلكتروني للاعب ولم يتم الرد عليه من قبل وكيله”.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج “المنصة” عبر إذاعة “ألف ألف”: “استغرب من تطمينات وكيل اللاعب للجمهور ببقاء سعود في الاتحاد وأتساءل إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يحسم التجديد بعد”.

وواصل هتان النجار تصريحاته قائلًا: “عرض إدارة الاتحاد لسعود عبدالحميد مدته 3 مواسم ولديه الفرصة ليبرز أكثر ويرفع من قيمته السوقية بشكل أكبر بحكم صغر سنه”.

وأردف: “أرى بأن سعود هو الظهير الثالث محليًّا، ولديه الفرصة ليبرز أكثر ويتطور ليصل ليكون الخيار الأول على صعيد المنتخب، متى ما استمر طموحه داخل المستطيل الأخضر أكبر من المادة”.

المزايدات تؤثر على المفاوضات:

واستكمل النجار تصريحاته قائلًا: “أتمنى بألا يدخل وكيل اللاعب موكله في متاهات ومزايدات ستؤثر عليه سلبًا في المستقبل القريب والبعيد.. المزايدة على النادي الذي يضمن لك المادة الجيدة والمشاركة أساسيًّا، قد تخسرنا لاعب شاب واعد كسعود”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “إدارة الاتحاد تقف على مسافة واحد من جميع اللاعبين ويجب أن تتمسك بموقفها حيال عدم الدخول في أي مزايدات على حساب النادي”.

ودخل سعود صاحب الـ22 عامًا، في الستة أشهر الأخيرة من عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ما دفع إدارة العميد لمحاولة تجديده، وسط اهتمام أكثر من ناد بضمه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة