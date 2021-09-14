تفاصيل إصابة سلمان الفرج

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي الهلال، قبل قليل، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، سلمان الفرج خلال مباراة الاستقلال الإيراني.

الهلال يوضح إصابة سلمان الفرج:

وتعرض سلمان الفرج صاحب الـ32 عامًا، للإصابة خلال مباراة الهلال ضد الاستقلال الإيراني بالأمس، ليغادر المستطيل عند الدقيقة 81، وظهر وهو يُغادر الملعب مستندًا على العكاز.

وأشار نادي الهلال عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن سلمان الفرج خضع لفحوصات طبية، اليوم الثلاثاء، وأثبتت تعرضه لكدمة في أسفل القدم، الأمر الذي طمأن جماهير الأزرق.

الهلال أول المتأهلين لربع النهائي:

ولعب الهلال ضد الاستقلال، على إستاد زعبيل في الإمارات، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدفين دون رد، ليخطف أولى بطاقات التأهل إلى ربع النهائي.

وسيطر لاعبو الزعيم على أحداث مباراة الاستقلال خاصة خلال أحداث الشوط الأول، وتمكن من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 39 عن طريق الفرنسي بافيتيمبي غوميز، قبل أن يُعزز تقدمه في الدقيقة 56 عن طريق سالم الدوسري.

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