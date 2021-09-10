تفاصيل إيرادات ومصروفات أندية دوري محمد بن سلمان

المواطن ـ إسلام البشبيشي

كشف الإعلامي وليد الفراج، الأرقام المتعلقة بالإيرادات المالية ومصروفات أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفراج يكشف إيرادات الأندية

وأشار الفراج خلال برنامج “أكشن مع وليد”، إلى أن الهلال يتصدر أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من حيث الدخل المالي، حيث تصل إيراداته إلى قرابة نصف مليار ريال، ويأتي خلفه النصر بإجمالي إيرادات يصل لنحو 407 ملايين ريال.

ويأتي الاتحاد في المركز الثالث بترتيب الأندية الأكثر دخلًا بواقع 263 مليون ريال، وخلفه في المركز الرابع يأتي الأهلي بإجمالي دخل يبلغ نحو 240 مليون ريال، وفي المركز الخامس يأتي نادي الشباب بإيرادات تبلغ 184 مليون ريال.

وفي المركز السادس بقائمة أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، يحل الفتح بإيرادات تبلغ 166 مليون ريال، وجاء في المركز السابع نادي الاتفاق بإيرادات تبلغ 111 مليون ريال، وخلفه الفيصلي في المركز الثامن بإيرادات تبلع 110 ملايين ريال.

وتابع الفراج: “نادي الرائد جاء في المركز التاسع بإيرادات تبلغ 101 مليون ريال، ثم يأتي خلفه نادي التعاون ليكون في المركز العاشر برقم 87 مليون ريال، وفي المركز الحادي عشر جاء نادي ضمك بإيرادات 83 مليون ريال”.

وأضاف: “أما عن المركز الثاني عشر تربع عليه نادي الباطن بإيرادات 61 مليون ريال، وفي المركز الثالث عشر حل نادي الحزم بإيرادات تبلغ 44 مليون ريال، ليأتي نادي الفيحاء في المركز الرابع عشر بإيرادات تبلغ 39 مليون ريال”.

وفي المركز الخامس عشر قبل الأخير ظهر اسم نادي الطائي الصاعد حديثًا إلى دوري محمد بن سلمان بإيرادات تبلغ 19 مليون ريال، ليقبع في المركز الأخير نادي أبها الذي لم يعلن حتى الآن عن الإيرادات”.

مصروفات أندية دوري محمد بن سلمان

وواصل الفراج تصريحاته قائلًا: “إجمالي مجموع إيرادات الأندية يبلغ 241 مليون ريال، وعلى صعيد المصروفات جاءت أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب في الترتيب الأعلى من حيث قيمة مصروفات كل منها، وتصدر الاتحاد قائمة الأندية التي تعاني من عجز مالي، وجاء خلفه النصر في المركز الثاني”.

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