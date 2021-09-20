تقديم موعد مباراتي الهلال والحزم وأبها ضد النصر

المواطن - محمد سمعه

أصدرت لجنة المسابقات بـ رابطة الدوري السعودي للمحترفين قرارًا يقضي بتعديل موعد مباراة الهلال والحزم في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع تعديل مواعيد بعض المباريات الأخرى.

تعديل المباريات بناء على طلب من الجهاز الفني للأخضر

وتقرر تعديل مواعيد عدد من مباريات الجولتين الرابعة والسابعة بناء على طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم وبعد التنسيق مع الأندية المعنية بناء على قرار الجهاز الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد حيث سينطلق معسكر الأخضر المقبل يوم 2 أكتوبر استعدادًا لتصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال 2022.

تقديم موعد مباراتي الزعيم والحزم والنصر ضد أبها

وقررت اللجنة تأجيل مباراتي (الفيحاء والهلال) و (الطائي والنصر) في الجولة الرابعة لموعد سيحدد في وقت لاحق، بينما ستُقام مباراتي (أبها والنصر) و (الحزم و الهلال) يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر الحالي، ومباراة (الشباب والفيحاء) يوم الجمعة الموافق الأول من أكتوبر.

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