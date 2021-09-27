توقع منتجون ومتعاملون في قطاع النفط، أن الطلب العالمي على النفط سيعود في أوائل عام 2022 إلى مستويات ما قبل تفشي فيروس كورونا المستجد، بينما قدر بنك غولدمان ساكس أن سعره سيرتفع إلى ما بين 90 و100 دولار للبرميل.

وقال المنتجون إن الطلب العالمي على الوقود سيعود إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 بحلول أوائل العام المقبل مع تخلص الاقتصاد من تبعات الجائحة، لكن طاقة التكرير الفائضة ستضغط على الأرجح على تلك التوقعات.

وقال قادة القطاع إنه على الرغم من استمرار الزيادة في حالات الإصابة بالمرض في العديد من الأسواق بما أضر بتعافي الطلب لبعض نواتج التكرير، مثل وقود الطائرات، إلا أن توجهات الاستهلاك للبنزين والديزل تشير إلى نمو أعلى، وفقًا لرويترز.

وجاءت تلك التصريحات في مؤتمر بلاتس للبترول في آسيا والمحيط الهادئ لعام 2021 الذي تتضمن مشاركين فعليين وافتراضيين.

وقال رئيس بي.بي سنغافورة والرئيس التنفيذي لذراع بي.بي للتجارة والشحن في آسيا والهادئ والشرق الأوسط، يوجين ليونغ: شهدنا هوامش التكرير تتعافى مع تعافي الطلب، لكن بشكل عام بالنسبة للعالم فهناك الكثير من الطاقات التكريرية غير المستغلة والكثير من الطاقة التي خرجت من خطوط الإنتاج، بحسب رويترز.

وقال رئيس هيس كورب الأميركية المنتجة للنفط والغاز، غريغ هيل، إن الشركة تتوقع أن يعود الطلب العالمي لمستويات ما قبل الجائحة، التي كانت تبلغ 100 مليون برميل يوميًا، بنهاية العام الجاري أو أوائل 2022.

وتنبأت الوكالة الدولية للطاقة أيضًا بتعافٍ قوي اعتبارًا من الربع الرابع مستندة إلى طلب مكبوت قوي وتقدم مستمر في حملات التطعيم للوقاية من كوفيد-19.

وتوقعت أن يصل متوسط الطلب العالمي على النفط في 2021 إلى 96.1 مليون برميل يوميًا وإلى 99.4 مليون برميل يوميًا في 2022 مقابل تسجيله 90.0 مليون برميل يوميًا في 2020.

توقعات منظمة أوبك

وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وصول متوسط الطلب في الربع الرابع من العام إلى الجاري إلى 99.70 مليون برميل يوميًا.

ورفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لسعر مزيج برنت بحلول نهاية العام إلى 90 دولارا للبرميل، وذلك من 80 دولارًا حاليًا، بسبب تعافي الطلب على الوقود بمعدل أسرع من المتوقع من تداعيات انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا وأثر إعصار إيدا على الإمدادات العالمية.

واقتربت العقود الآجلة لمزيج برنت من أعلى مستوياتها في 3 سنوات الأسبوع الماضي إذ دفعت اضطرابات الإنتاج على مستوى العالم الشركات لسحب كميات كبيرة من مخزوناتها من الخام.

أسعار النفط اليوم

وجرى تداول الخام بسعر 79.19 دولار للبرميل في الساعة 0619 بتوقيت غرينتش في حين سجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 75.08 دولار للبرميل.

​