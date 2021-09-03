ثبات مقاعد الأندية السعودية بـ دوري أبطال آسيا حتى نسخة 2023

المواطن - محمد سمعه

كشف اتحاد القدم السعودي عن ضمان الأندية السعودية رسميًّا ثبات مقاعدها في دوري أبطال آسيا في النسخة بعد القادمة 2023، والتي تتمثل في 3 مقاعد مباشرة في مرحلة المجموعات ومقعد في مرحلة الملحق وهو الحد الأعلى المسموح به لأي دولة.

وجاء ذلك بعد اعتلاء المملكة صدارة ترتيب التصنيف لمنطقة غرب آسيا برصيد 93.5 نقطة والثالث على مستوى القارة، طبقًا للنسخة المحدثة من تصنيف مسابقات الأندية الذي أصدره الاتحاد الآسيوي الأيام الماضية.

سبب ثبات مقاعد الأندية السعودية بـ دوري أبطال آسيا:

وارتقت المملكة في التصنيف بفضل نتائج الأندية السعودية خلال النسخ الثلاث الماضية بالإضافة إلى النسخة الحالية التي تأهل خلالها فريقا النصر والهلال إلى الدور ثمن النهائي، في تطلع كبير لتواجد أحدهما في نهائي البطولة الذي تستضيفه الرياض في 23 نوفمبر المقبل.

وأشار ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم إلى أن الحفاظ على الحصة الأعلى للأندية في دوري أبطال آسيا يأتي ثمرة للدعم السخي المقدم من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، والمتابعة المستمرة من وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الأمر الذي ساهم في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال المواسم السابقة.

رسالة المسحل لـ ممثلي المملكة آسيويًّا:

وأعرب المسحل عن رغبته لممثلي الوطن في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا وهم الهلال والشباب والاتحاد والفيصلي التي تتشرف المملكة باحتضان أدوارها الإقصائية بدءًا من ربع النهائي، فضلًا عن المباراة النهائية بأن يشهد تتويجًا سعوديًّا.

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