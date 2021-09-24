يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا تحت قيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جاريم خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

جارديم يحقق انطلاقة مميزة

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 5 مباريات بقيادة جارديم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتجنب الخسارة حتى الآن، ليحتل المركز الثاني برصيد 11 نقطة، ويملك مواجهة مؤجلة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق الفوز خلال 3 مباريات ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام كل من الطائي، التعاون والاتفاق، وتعادل سلبيًا مع الباطن وإيجابيًا ضد الشباب.

وجاءت انطلاقة جارديم مع الهلال هذا الموسم تكرارًا لانطلاقته الأفضل مع فريقه السابق موناكو الفرنسي خلال منافسات موسم 2018/ 2019، حيث حقق المدرب البرتغالي في ولايته الثانية الفوز 3 مرات وتعادل مرتين.

الهلال يتألق في آسيا

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة البرتغالي جارديم في تجاوز عقبة الاستقلال الإيراني ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره بيرسبوليس الإيراني ضمن منافسات الدور ربع النهائي المقرر إقامته من مباراة واحدة، يوم 16 أكتوبر المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).