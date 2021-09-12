جارديم: تحقيق الآسيوية أبرز أهدافنا هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم استعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جيدًا لمواجهة الاستقلال الإيراني، متمنيًا تحقيق الفوز.

جارديم يؤكد أهمية المباراة

وتحدث جارديم عن مواجهة الهلال ضد الاستقلال قائلًا: “نخوض مباراة هامة بالنسبة إلينا وتعد أحد أهدافنا التي نريد تحقيقها هذا الموسم.. عملنا واستعدينا خلال فترة توقف منافسات الموسم بشكل جيد”.

وتابع جارديم خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة قائلًا: “قدم دوليو الفريق أداء جيدًا خلال مشاركاتهم الماضية ونأمل أن نحقق نتيجة إيجابية، ونعمل مع كافة اللاعبين للوصول إلى التوليفة والتكتيك المناسب، لتحقيق نتائج مميزة مهما كانت الأسماء”.

الهلال ضد الاستقلال

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الاستقلال الإيراني، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، على إستاد زعبيل في الإمارات.

وكان جارديم قد أعلن عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم المشاركة في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، والتي شهدت تواجد 4 لاعبين أجانب، يتقدمهم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للظهور بشكل مميز ضد الاستقلال، وتحقيق الفوز، خاصة أن المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا أحد أبرز أهداف الزعيم هذا الموسم، أملًا في العودة للمشاركة بمنافسات كأس العالم للأندية مرة أخرى.

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