جماهير أتلتيكو مدريد غاضبة من جريزمان

المواطن - مروة نبيل

أبدت جماهير نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، غضبها من عودة الفرنسي أنطوان جريزمان إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم مرة أخرى.

أتلتيكو مدريد يتعادل مع بورتو

ولعب أتلتيكو مدريد ضد بورتو على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

ومن المقرر أن يحل أتلتيكو ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، يوم 28 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية.

جماهير أتلتيكو غاضبة من جريزمان

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن جماهير أتلتيكو مدريد عاقبت جريزمان، حيث تعرض المهاجم الفرنسي لصافرات الاستهجان حين أعلن اسمه ضمن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم قبل بدء مباراة بورتو البرتغالي.

وأضافت: “كما انهالت عليه الصافرات من جميع أنحاء الملعب حين شارك بديلًا مكان جواو فيليكس عند الدقيقة 56.. مشجعو أتلتيكو مدريد لم يغفروا له الطريقة التي رحل بها عن النادي إلى برشلونة، والآن يتوجب على اللاعب الاعتذار للجماهير بتسجيل الأهداف”.

ولفتت الصحيفة الإسبانية إلى أنه قبل بضع دقائق من نهاية مباراة دوري أبطال أوروبا، أطلقت جماهير أتلتيكو موجة هائلة من الصافرات ضد البرتغالي بيبي مدافع فريق بورتو ولاعب ريال مدريد السابق.

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