شهدت منصة مكاني لبيع التذاكر إقبالًا جماهيريًا كبيرًا بعد وقت قليل من طرح تذاكر مباراة الاتحاد ضد التعاون المقبلة، نظرًا لرغبة مشجعي العميد في دعم الفريق من المدرجات.

العميد يستضيف التعاون

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد التعاون على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار”، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يتصدر العميد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد نقطتين.

إقبال جماهيري على مكاني

وفور طرح منصة مكاني تذاكر مباراة الاتحاد ضد التعاون قبل عدة ساعات، وعلق الإعلامي فهد المحياوي قائلًا: “سعر التذكرة 45 ريالًا وقبل نزول الرواتب والمكافآت للطلاب بعدة أيام.. الرقم مرتفع، التوقيت غير مناسب في نهاية الشهر، والشريحة الكبرى من الجماهير طلاب وغير موظفين”.

وتابع المحياوي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “أتمنى تكون في مبادرة من أعضاء شرف الاتحاد والمحبين له في توفير عدد كبير من التذاكر لهذه المباراة استثناءً”.

جماهير الاتحاد سر تألق الفريق

وضربت جماهير العميد مثالًا في الوفاء والانتماء لفريقها دون النظر إلى نتائج الفريق، حيث إنها أقبلت على شراء التذاكر من منصة مكاني فور طرحها، وتم شراء أكثر من 23 ألف تذكرة حتى الآن.

وقال مدير المركز الإعلامي بنادي الاتحاد، يحيى بخش: في ٢١ دقيقة فقط.. جماهير الاتحاد تشتري ٤٥٪ تذكرة من لقاء التعاون.. الجمهور الأول.. والأكثر تأثيرًا”، ونشر عبر حسابه على “تويتر” صورة للجماهير في المدرجات، وعلق عليها باللغة الإنجليزية قائلًا: “دائمًا رقم 1”.