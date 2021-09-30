كشف جمهور نادي الهلال عن المتسبب الرئيسي وراء تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مساء اليوم الخميس ضد نادي الحزم في الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جماهير الهلال تنتقد جوميز

وأكد جمهور الزعيم على أن إهدار الفرنسي بافيتيمبي جوميز للفرص السهلة التي أُتيحت بالشوط الأول، بجانب إضاعته لركلة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني، كلف الزعيم إهدار فرصة تقاسم صدارة دوري محمد بن سلمان للمحترفين مع نادي ضمك.

تغييرات جارديم غير مفهومة

كما انتقد جمهور الزعيم، التغييرات الفنية للمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، بعد أن غيّر خط الوسط بالكامل في مباراة الحزم، كما أن تغييراته الفنية، كانت غير مفهومة.

وكان الشوط الأول انتهى بين الفريقين بالتعادل السلبي، في المباراة التي أُقيمت على ملعب نادي الحزم.

وبالشوط الثاني، نجح جوميز في إحراز الهدف الأول للأزرق بالدقيقة الـ58 مع بداية الشوط الثاني، حيث ذهب واحتفل بهدفه مع ذوي الهمم من جماهير الأزرق.

وباغت الحزم، وتمكن من إحراز الهدف الأول له وهدف التعادل عبر اللاعب المغربي موحا الخادفي في الدقيقة الـ75 من ركلة جزاء.

وأهدر جوميز فرصة إضافة الهدف الثاني لـ الهلال في الدقيقة الـ97 بعد إهداره ركلة جزاء، ليصبح رصيد الأزرق بعد التعادل 12 نقطة في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد الحزم 9 نقاط في المركز الثامن.