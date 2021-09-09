جنوح سفينة بـ قناة السويس كانت في طريقها إلى السودان

المواطن- متابعة

نجح الأسطول البحري لقناة السويس، يوم الخميس، في تعويم سفينة الصب الجانحة بالمجري الملاحي للقناة المصرية.

تعطيل الملاحة بقناة السويس

وبحسب موقع سكاي نيوز، فقد أدى جنوح السفينة التي كانت ترفع علم بنما، ومتجهة لميناء بورتسودان، ويبلغ طولها 225 متراً وعرضها 32 متراً، إلى تعطيل الملاحة بالقناة.

وجاء التعليق الجزئي للملاحة بالقناة بعد جنوح سفينة صب في تفريعة البلاح الغربية، وتسببت في تعطيل 4 سفن خلفها، وتم التحرك السريع من قبل إدارة هيئة قناة السويس، برئاسة الفريق أسامة ربيع والذي تابع الحادث، وأصدر قرارًا فوريًا بعبور السفن العالقة بسبب وقوع حادث الجنوح، لإعطاء الفرصة لسفن قافلة الجنوب بالمرور بعد مرور آخر سفينة من الشمال.

جنوح سفينة إيفرغرين

ويُذكر أن مارس الماضي كان قد شهد جنوح سفينة إيفرغرين، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة الملاحة المصرية؛ بسبب الرياح الشديدة، مما أدى إلى توقف الملاحة في كلا الاتجاهين وتعطيل التجارة العالمية.

وغادرت السفينة، التي يبلغ طولها 400 متر وتحمل نحو 18300 حاوية، مصر في السابع من يوليو، بعد 106 أيام من احتجازها في الجزء الجنوبي من القناة.

ويمر نحو 15% من حركة الملاحة العالمية عبر قناة السويس أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا.

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