أعلن نجم الهلال السابق، الإسباني جوناثان سوريانو عن اعتزاله لعب كرة القدم رسميًا، اليوم الجمعة.

اعتزال جوناثان سوريانو

وأشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إلى أن جوناثان سوريانو صاحب الـ36 عامًا، اعتزل اللعب بشكل نهائي، وذلك بعد رحيله عن فريق كاستييون.

وكان جوناثان سوريانو قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2019 لمدة موسم ونصف في صفقة انتقال حر، قادمًا من بكين غوان الصيني.

ولم يظهر سوريانو بالمستوى المتوقع مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حيث شارك معه في 11 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، وسجل 3 أهداف فقط، ليتم فسخ العقد بالتراضي معه نهاية الموسم.

مسيرة طويلة في الملاعب

وبدأ جوناثان سوريانو مسيرته الكروية في صفوف نادي إسبانيول عام 2001، قبل أن ينتقل منه إلى ألميريا وألباسيتي، وانضم إلى فريق برشلونة عام 2009، حيث لعب في الفريق الثاني “ب”، لمدة 3 سنوات، ولكن لم يتم تصعيده إلى الفريق الأول لكرة القدم.

ورحل سوريانو عن صفوف برشلونة في 2012، وقدم أفضل مستوياته الكروية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سالزبورج النمساوي، حتى فبراير 2017، عندما انتقل إلى بكين غوان، ومنه إلى الهلال، ثم لعب في جيرونا الإسباني، وكاستييون قبل أن يعلن اعتزاله رسميًا اليوم.