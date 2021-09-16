حارس كلوب بروج: أعطينا ميسي ونيمار وهجوم باريس أكثر من حجمهم !

المواطن - محمد سمعه

سخر الحارس البلجيكي سيمون مينوليه حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي كلوب بروج البلجيكي من ثلاثي باريس سان جيرمان، الهجومي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي.

وكان باريس سان جيرمان سقط في فخ التعادل الإيجابي ضد نادي كلوب بروج بهدف لكل فريق في المباراة التي أُقيمت مساء أمس الأربعاء في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

كيف تعادل كلوب بروج مع باريس سان جيرمان ؟

وتحدث مينوليه قائلًا بعد المباراة: ” كلوب بروج لعب بشكل جماعي ومميز ضد باريس سان جيرمان، ونجحنا في إيقاف خطورة الثلاثي الهجومي”.

وأضاف حارس كلوب بروج: “كنا ندافع بشكل جماعي وذلك لأننا نعلم المهارات التي يمتلكها كل من ميسي ونيمار ومبابي فالأفضل لنا كان مراقبتهم بشكل جماعي بدلًا من المراقبة الفردية”.

حارس كلوب بروج يسخر من ميسي والثنائي الهجومي !

واختتم مينوليه تصريحاته قائلًا: ” تصديت لخطورتهم مرتين أو 3 في المباراة، يبدو أننا أعطينا لهجوم باريس حجمًا أكبر من المفترض”.

ويتواجد سان جيرمان في المجموعة الأولى التي تضم أندية “كلوب بروج البلجيكي، مانشستر سيتي الإنجليزي، لايبزيج الألماني”.

وسبق لـ النجم الأرجنتيني الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه السابق برشلونة الإسباني في 4 مناسبات أعوام 2006 و2009 و2011 و2015.

وكان باريس سان جيرمان وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2019/ 2020 لكنه خسر اللقب لمصلحة فريق بايرن ميونخ الألماني.

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