زعمت تقارير أن الفنانة إيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا على وشك إعلان قرار اعتزال العمل الفني، وذلك بعد اعتذارهن المفاجئ عن حضور حفل افتتاح “أيام القاهرة للدراما العربية”، رغم التأكيد سابقًا على المشاركة واستلام درع تكريم النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

شائعات:

وقالت إدارة المهرجان إنه لا صحة لأنباء اعتزال إيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا، مؤكدةً أن النجمتين لديهما تعاقدات على بطولة عدة أعمال فنية، وسيتم البدء بتصويرها قريبًا.

ولفتت إلى أنه كان هناك اتفاق بالفعل على حضورهن حفل الافتتاح ولكن ظروفهما النفسية لم تسمح.

إيمي سمير من مواليد 31 مارس 1987 وهي ممثلة كوميدية مصرية، والدها هو الفنان سمير غانم، والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وشقيقتها الوحيدة هي الفنانة دنيا سمير غانم و زوجها هو الممثل حسن الرداد.

أعمال الفنانة:

ودرست “إيمي” إدارة الأعمال ودخلت المجال الفني في عام 2005 في مسلسل عائلي جمعها مع والديها وشقيقتها حمل اسم “عائلة أستاذ أمين”، ثم نالت دور البطولة المطلقة بعام 2014 خلال الموسم الأول من مسلسل هبة رجل الغراب، ثم مسلسل نيللي وشريهان إلى جانب شقيقتها دنيا.

وفي 4 نوفمبر 2016 تزوجت إيمي سمير غانم من الممثل حسن الرداد، فيما قدمت الفنانة العديد من الأعمال منها عسل إسود، سمير وشهير وبهير، بلبل حيران، سيما علي بابا، إكس لارج، وأيضًا 18 يوم وغش الزوجية، وتيتة رهيبة.

وفاة سمير غانم ودلال عبدالعزيز:

وتوفي الفنان المصري سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز بعد تدهور حالتهما إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وسمير غانم هو ممثل كوميدي، تخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معًا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها (طبيخ الملايكة) و(روميو وجوليت)، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.