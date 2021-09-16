حقيقة معاقبة النصر بسبب محمد آل فتيل

المواطن - مروة نبيل

أُثيرت حالة من الجدل مؤخرًا بشأن احتمالية معاقبة نادي النصر بعد مشاركة الوافد الجديد محمد آل فتيل مع الفريق الأول لكرة القدم في دوري أبطال آسيا 2021.

الأمير يؤكد قانونية مشاركة محمد آل فتيل

وكان محمد آل فتيل قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع النادي الأهلي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وطالبت جماهير تراكتور الإيراني من إدارة ناديها التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضد النصر لمشاركة لاعبه محمد آل فتيل، رغم لعبه مع الأهلي في مرحلة المجموعات خلال النسخة الحالية أيضًا.

وأنهى القانوني أحمد الأمير هذا الجدل، وقال: “مشاركة محمد آل فتيل مع النصر في دور الـ١٦ عشر من دوري أبطال آسيا هي مشاركة صحيحة قانونياً وذلك استنادًا إلى نص المادة 27.8 من اللائحة التنظيمية للبطولة”.

وتابع الأمير عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “هذه المادة تسمح للاعب بالمشاركة مع فريقين مختلفين في مرحلتين مختلفتين من البطولة.. انتهى!”.

العالمي إلى ربع النهائي

ولعب النصر ضد تراكتور تبريز الإيراني على استاد خليفة في الدوحة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وانتهت المباراة بفوز الأصفر بهدف دون رد بهدف فينسنت أبو بكر، وتأهله إلى الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.

وتعرض المدرب البرازيلي مانو مينيز لانتقادات بسبب أداء الفريق الأول لكرة القدم، خاصة أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع، رغم التعاقدات القوية التي أبرمتها الإدارة في الميركاتو الصيفي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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