أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات جولة “هي لنا دار” من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

حكام مباراة أبها وضمك

ومن المقرر أن يدير مباراة أبها وضمك اليوم ماجد الشمراني، ويساعده خلف الشمري وعماد عسكر، وسيكون عبدالله الخربوش حكمًا رابعًا، وخالد صلوي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده فيصل القحطاني.

ويلعب ضمك وأبها عند الساعة 6:40 مساء، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ويطمح الفريق الضمكاوي لخطف الثلاث نقاط والتقدم في ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز السابع، فيما يسعى فارس الجنوب لتحقيق نتيجة إيجابية.

الاتحاد والتعاون في دوري محمد بن سلمان

ويتولى سامي الجريس إدارة مباراة الاتحاد والتعاون في دوري محمد بن سلمان، ويساعده عمر الجل وعلي العلي، وخالد الجهني حكمًا رابعًا، فيما سيكون عبدالله الشهري حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عبدالعزيز البريه.

وتُقام مباراة الاتحاد والتعاون، عند الساعة 8:25 مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، ويطمح العميد لمواصلة انطلاقته المميزة، فيما يسعى سكري القصيم لاستعادة توازنه وخطف الثلاث نقاط.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة قبل مباراة اليوم، فيما يتواجد سكري القصيم في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد نقطتين.