كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم السبت بالجولة السادسة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022.

حكام مباراتي اليوم

وسيدير الحكم محمد الحربي مباراة الفتح والحزم، وسيعاونه كل من بدر الشمراني وعادل شراحيلي وسيكون عبدالصمد بكري حكمًا رابعًا وفيصل البلوي حكمًا للفيديو، وإبراهيم الدخيل مساعد لحكم الفيديو.

أما الحكم عبدالله الحربي فسيدير مباراة الرائد والفيصلي وسيعاونه كل من فهد العمري ومحمد العرمطي بينما محمد القرني حكمًا رابعًا ومحمد السماعيل حكمًا للفيديو وهشام الرفاعي مساعد لحكم الفيديو.

ترتيب دوري محمد بن سلمان قبل مباراتي اليوم

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 13 نقطة، يليه الهلال وضمك بالمركزين الثاني والثالث برصيد 11 نقطة لكل فريق، أما نادي الفيحاء فيحتل المركز الرابع والرائد خامسًا برصيد 10 نقاط لكل فريق.

أما النصر فيتواجد بالمركز السادس برصيد تسع نقاط، والفتح سابعًا برصيد ثمانية نقاط، ثم الفيصلي ثامنًا برصيد سبع نقاط، والشباب تاسعًا والاتفاق عاشرًا برصيد ست نقاط لكل فريق.

وتحتل أندية الحزم والأهلي والباطن المراكز من 11 إلى 13 برصيد 5 نقاط لكل فريق في جدول ترتيب الدوري السعودي، أما الطائي وأبها فيملكان 4 نقاط في المركزين الـ14 والـ15، أما التعاون ففي المركز الـ16 والأخير برصيد 3 نقاط.