كشفت لجنة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم الخميس في الجولة السابعة بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022.

حكام مباريات اليوم

وسيكون الحكم خالد الطريس حكم ساحة لـ مباراة الرائد وضمك ويعاونه كل من ياسر السلطان ومؤيد المسجن والحكم الرابع محمد الدقاش وشكري الحنفوش حكمًا للفيديو، وفيصل القحطاني مساعد حكم الفيديو.

أما الحكم فيصل البلوي فسيكون حكم ساحة لمباراة أبها والنصر وسيعاونه كل من إبراهيم الدخيل وسعد السبيعي والحكم الرابع سيكون عبدالله العويدان، وسلطان الحربي حكمًا للفيديو ومحمد الحنفوش مساعدًا لحكم الفيديو.

وسيدير الحكم عبدالله الشهري مباراة الاتفاق والفتح ويعاونه كل من محمد المطرودي وعبدالرحيم الشمري وعبدالله زربان حكمًا رابعًا ورائد الزهراني حكمًا للفيديو، وعبدالعزيز البريه مساعدًا لحكم الفيديو.

وسيكون الحكم أحمد الرميخاني حكمًا رئيسيًا لـ مباراة الهلال والحزم وسيعاونه كل من خلف الشمري وسعد الشبرمي والحكم الرابع سيكون حسين أبو شاهين، وسامي الجريس حكمًا للفيديو، وعادل شراحيلي مساعدًا لحكم الفيديو.

موعد مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان

وتنطلق مباراة الرائد وضمك في دوري محمد بن سلمان في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي النصر وأبها في تمام الساعة السادسة والنصف وخمس دقائق مساءً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

واللقاء الثالث بين الاتفاق والفتح في تمام الثامنة والثلث مساءً بتوقيت السعودية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

بينما المباراة الرابعة ستكون بين الهلال والحزم في الثامنة والثلث مساءً وتُقام على ملعب نادي الحزم.