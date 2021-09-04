تُفتتح غدًا الخميس مباريات الجولة السابعة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة 4 لقاءات.

توقيت مباريات الغد

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الرائد وضمك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي النصر وأبها في تمام الساعة السادسة والنصف وخمس دقائق مساءً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

واللقاء الثالث بين الاتفاق والفتح في تمام الثامنة والثلث مساءً بتوقيت السعودية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

بينما المباراة الرابعة ستكون بين الهلال والحزم في الثامنة والثلث مساءً وتُقام على ملعب نادي الحزم.

ترتيب دوري محمد بن سلمان قبل مباريات الجولة الـ7

ويتواجد الاتحاد في مقدمة ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 13 نقطة، يليه كل من الهلال والرائد وضمك برصيد 11 نقطة من المراكز من الثاني إلى الرابع، بينما الفيحاء خامسًا برصيد 10 نقاط، والنصر سادسًا برصيد تسع نقاط.

وتحتل أندية الفتح والحزم والفيصلي المراكز من السابع إلى التاسع برصيد 8 نقاط لكل فريق، أما الشباب والاتفاق ففي المركزين العاشر والحادي عشر برصيد ست نقاط، أما الأهلي والباطن ففي المركزين الـ12 والـ13 برصيد خمس نقاط لكل فريق، بينما يتواجد ناديا الطائي وأبها برصيد 4 نقاط في المركزين الـ14 والـ15، والتعاون في المركز الـ16 والأخير برصيد 3 نقاط.