حمدالله: هذه أصعب لحظة في حياتي

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر، عن أصعب لحظة في حياته.

وتحدث حمدالله للقناة الرسمية لنادي النصر عبر “اليوتيوب” قائلًا: “أصعب لحظة في حياتي هي عندما أصبت بكسر ثلاثي ، وقال لي الطبيب وقتها صعب إنك تلعب كرة قدم ، والحمد لله تخطيت هذه المرحلة الصعبة”.

حمدالله يعشق الظاهرة رونالدو:

وتابع اللاعب المغربي: “أكثر الأشخاص تأثيرًا في حياتي هم الوالدين وأنا أعشق الظاهرة البرازيلية رونالدو، وأكبر محفز لي قبل أي مباراة هو الجمهور”.

وواصل مهاجم النصر قائلًا: “مدحي في جمهور النصر لا يساوي شي ، لكن بالحقيقة أحبهم كثيرًا وأحاول أن أفرحهم بالمستقبل وأكون عند حسن ظنهم”.

وتابع: “أجمل مباراة لعبتها مع العالمي، هي مُباراة الباطن عندما حصلنا على الدوري الاستثنائي وحصلت على الهداف التاريخي في الدوري السعودي”.

نجم النصر يكشف طموحه:

وقال حمدالله: “طموحي الأول الموسم القادم هو تحقيق جميع البطولات لأن لدينا فريق ممتاز ولاعبين ممتازين”.

وأضاف لاعب النصر: “الإشاعات التي تخرج من الجماهير أو الصحفيين أو الإعلاميين أو الجرائد أنا لا أهتم لها إطلاقًا”.

وواصل النجم المغربي قائلًا: “أي لاعب يجتهد داخل الملعب وخارجه ، ومواظب ومُحترف ، أعتقد أن له مستقبل كبير في المستقبل”.

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