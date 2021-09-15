خبر سار لـ الاتفاق قبل مواجهة الهلال

المواطن - محمد سمعه

تلقى الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق خبرًا سارًّا، وذلك قبل مواجهة نادي الهلال في الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الكويكبي يعود لتدريبات الاتفاق:

وانتظم اللاعب محمد الكويكبي في تدريبات فارس الدهناء اليوم الأربعاء، وذلك استعدادًا لمواجهة أزرق العاصمة السبت المقبل دوريًّا.

وكان فارس الدهناء عاد إلى تدريباته على الملعب الرديف لـ ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام حيث عاد الكويكبي بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الشباب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفاز فارس الدهناء في الجولة الأولى على نادي الباطن، ثم تعادل في آخر 3 جولات أمام كل من الشباب وأبها والرائد.

مم يعاني فارس الدهناء ؟

ولم ينجح المدرب خالد العطوي مدرب فارس الدهناء في تحقيق الفوز على الرائد ليتوقف رصيده عند 28 انتصارًا في مباريات دوري المحترفين، بينما يتفوق عليه سامي الجابر مدرب الهلال والشباب السابق الذي حقق الفوز في 29 مباراة في دوري المحترفين السعودي.

ويسعى فارس الدهناء لكسر سلسلة عدم الفوز في 270 دقيقة وهي مجموع دقائق المباريات الـ3 الأخيرة، بالفوز على فريق الهلال مساء السبت المقبل في الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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