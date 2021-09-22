نجح الروماني كوزمين كونترا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في إعادة العميد للطريق الصحيح بعد الأداء الفني المميز الذي قدمه مع الفريق الأول في مباراتي أبها والنصر في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتنفس كونترا الصعداء بجاهزية كل المحترفين الأجانب لمواجهة نادي التعاون بعد غد الجمعة في الجولة السادسة من دوري المحترفين السعودي.

إيجور كورونادو يعزز صفوف الاتحاد قبل مواجهة التعاون

وكان اللاعب البرازيلي إيجور كورونادو عاد للمشاركة في تدريبات العميد، استعدادًا لـ مباراة التعاون بعد أن شكا من آلام إصابة تعرض لها في مواجهة النصر الأخيرة بدوري المحترفين.

ويتواجد الاتحاد في صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 12 نقطة، بينما التعاون في المركز الخامس عشر برصيد نقطتين فقط، بعد خمس جولات من المسابقة.

جمهور العميد ينتظر مشاركة نياكاتي

وينتظر جمهور العميد من المدرب الروماني كوزمين كونترا إشراك اللاعب الفرنسي يوسف نياكاتي في مباراة التعاون في الجولة السادسة، وذلك بعد غيابه عن مباراة النصر بسبب عدم الجاهزية الفنية والبدنية.

مع تبقي يومين على مواجهة التعاون، سيكون نياكاتي وصل إلى حالة فنية وبدنية جيدة، وذلك من أجل خوض مباراته الأولى مع العميد بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان يوسف نياكاتي انضم إلى الاتحاد، في صيف عام 2021 قادمًا من نادي الوحدة، كبديل للمهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش الذي رحل بسبب تواضع مستواه وأرقامه مع الفريق.