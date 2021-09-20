قرار منتظر من مدرب الاتحاد قبل مواجهة التعاون

المواطن - محمد سمعه

سيخوض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تدريباته مساء اليوم الاثنين، وذلك بعد إراحة اللاعبين عقب الفوز على النصر بالجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان العميد قدم مباراة مميزة فنيًا ضد النصر، أسفرت عن فوز العميد بثلاثية لهدف وارتقائه لـ صدارة دوري المحترفين بفارق نقطتين عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.

مصير يوسف نياكاتي من مباراة الاتحاد والتعاون

وينتظر جمهور العميد من المدرب الروماني كوزمين كونترا إشراك اللاعب الفرنسي يوسف نياكاتي في مباراة التعاون يوم الجمعة المقبلة في الجولة السادسة، وذلك بعد غيابه عن مباراة النصر بسبب عدم الجاهزية الفنية والبدنية.

مع تبقي 4 أيام على مواجهة التعاون، سيكون نياكاتي وصل إلى حالة فنية وبدنية جيدة، وذلك من أجل خوض مباراته الأولى مع العميد بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان يوسف نياكاتي انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2021 قادمًا من نادي الوحدة، كبديل للمهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش الذي رحل بسبب تواضع مستواه وأرقامه مع الفريق.

أرقام فريدة لـ العميد بعد 5 جولات

وأصبح العميد أكثر الفرق تحقيقًا للفوز في 4 جولات متتالية وذلك بعد فوزه على الرائد والفيصلي وأبها والنصر وكان خسر في الجولة الأولى من نادي الفيحاء.

وحقق العميد أيضًا بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة، لقب أقوى هجوم في الدوري برصيد 14 هدفًا كما أصبح صاحب ثاني أقوى خط دفاع وذلك بعد أن سكنت شباك العميد 4 أهداف فقط، كما حافظ على نظافة شباكه في مباراة الرائد.

وأصبح نادي الاتحاد عقدة النصر في الرياض، حيث تمكن العميد في آخر 4 مواسم من الفوز على النصر في الرياض في 3 مباريات، مقابل تعادل وحيد بين الفريقين.

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