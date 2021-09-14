خبير أرصاد لـ”المواطن”: لهذا السبب تكررت العواصف الرعدية والأتربة المثارة بأغسطس

المواطن- محمد داوود- جدة

قال كبير متنبئي الظواهر الجوية فهد بن بوبكر المدفع لـ”المواطن “، إن أغسطس المنصرم، شهد تكرار حدوث العواصف الرعدية والأتربة المثارة في عدة مناطق من المملكة، مبينًا أن أغسطس يعتبر آخر أشهر فصل الصيف في المملكة، حيث تبدأ درجات الحرارة بانخفاض التدريجي، ويظهر ذلك ملموسًا في آخره في نصف الأرض الشمالي.

عوالق ورذاذ مطري:

وأوضح أن المعلومات والبيانات الإحصائية العددية للنماذج العددية في المركز الوطني للأرصاد على المنطقة الغربية، جدة – مكة المكرمة – المدينة المنورة، أشارت إلى حدوث تكرار عدد 6-7 عواصف رعدية وحدوث تكرار عدد 5-6 أتربة مثارة وعوالق ترابية، وكذلك حدوث تكرار عدد 1-3 رذاذ مطري، كما أوضحت المعلومات والبيانات الإحصائية العددية للنماذج العددية في المركز الوطني للأرصاد على المنطقة الجنوبية، أبها – الخميس – جازان حدوث تكرار عدد 17-22 عاصفة رعدية وحدوث تكرار عدد 5-6 عواصف رعدية ممطرة، وكذلك حدوث تكرار عدد أتربة مثارة وعوالق ترابية 6-9.

تكرار العواصف الرعدية:

ولفت إلى أن المعلومات والبيانات الإحصائية العددية على المنطقة الوسطي الرياض – القصيم – وادي الدواسر أشارت إلى حدوث عدد تكرار 20-23 أتربة مثارة وعوالق ترابية، وكذلك حدوث عدد تكرار 3-5 عواصف ترابة، كما أوضحت المعلومات والبيانات الإحصائية العددية على المنطقة الشرقية، الدمام – الظهران – الأحساء حدوث عدد تكرار 10-15 أتربة مثارة وعوالق ترابية، بينما على المنطقة الشمالية، تبوك – القريات – عرعر، حدوث تكرار عدد واحد عاصفة رعدية، وكذلك حدوث عدد تكرار 1-3 أتربة مثارة وعوالق ترابية.

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