خطة الأهلي للتخلص من فيجسا

المواطن - محمد سمعه

تحاول إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، كسب الوقت والبحث عن الطريقة المناسبة للتخلص من اللاعب الصربي فيجسا، خاصة بعد خروجه من حسابات المدرب الألباني بيسنك هاسي مدرب الفريق الكروي الأول.

بديل فيجسا في الأهلي:

ويفكر المدرب الألباني بيسنك هاسي في التخلص من اللاعب الصربي فيجسا وتوقيع مخالصة مالية معه، وإكمال الفترة الحالية بـ 6 لاعبين أجانب حتى قدوم فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل ثم ضم مدافع أجنبي ذي قدرات كبيرة.

وكان فيجسا صاحب الـ33 عامًا انضم لصفوف الراقي في العام الماضي قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي، ولم ينجح في ترك البصمة المطلوبة مع الفريق الأول.

وتركز إدارة الراقي في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي على تخفيض المستحقات المالية للاعب فيجسا وذلك في حال إنهاء عقده وفسخه بالتراضي بين الطرفين.

قدوم باولينيو عجّل برحيل فيجسا:

وكان باولينيو انضم إلى الأهلي في صيف العام الحالي كصفقة انتقال حر قادمًا من صفوف نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني، ليجعل بقاء فيجسا مع الراقي، أمرًا مستحيلًا.

ولم ينجح الراقي حتى الآن في ضم مدافع جيد يعوض رحيل اللاعب محمد آل فتيل المنضم لنادي النصر في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة.

يذكر أن الأهلي لم يتمكن من الفوز في أول 3 مباريات ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث تعادل الراقي مع الفيصلي والحزم وضمك قبل توقف الدوري.

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