المواطن - محمد سمعه

يبدو أن اللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، قد استقر على حسم مصيره مع الفريق الإيطالي.

وكان الهولندي مينو رايولا وكيل أعمال دي ليخت ألمح في تصريحات لصحيفة “توتو سبورت” الإيطالية في الأسبوع الماضي أن مستقبل دي ليخت ليس محسومًا مع اليوفي.

خطة دي ليخت للرحيل عن يوفنتوس

وقال الصحفي الشهير فابرزيو رومانو في شبكة ” سكاي سبورتس” إن دي ليخت سيعتمد على قيمة الشرط الجزائي للرحيل عن البيانكونيري حيث تصل قيمته إلى 150 مليون يورو.

ولا يرغب اليوفي في التفريط في دي ليخت، رغم أن المدافع الهولندي يريد خوض تجربة احترافية جديدة في ناد آخر.

وانضم دي ليخت إلى اليوفي في صيف عام 2019 مقابل 75 مليون يورو قادمًا من صفوف أياكس أمستردام الهولندي.

رقم كارثي لـ البيانكونيري

وفي وقت سابق، حقق الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس، رقمًا كارثيًا بعد مرور 60 سنة، وذلك عقب تعادله مساء أمس الأحد مع نادي ميلان في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

ووفقًا لـ شبكة Opta للإحصائيات فإن اليوفي فشل في تحقيق الفوز في أول 4 مباريات في الدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخه.

وتعثر اليوفي من قبل 3 مرات وحقق هذا الرقم السلبي في مواسم 1942/1943 و 1955/1956 و 1961/1962.

وكان اليوفي بدأ موسم 2021/2022 بالتعادل مع أودينيزي ثم الخسارة أمام كل من إمبولي ونابولي ثم التعادل مع ميلان.

جدير بالذكر أن اليوفي يملك نقطتين حاليًا من أصل 12 نقطة وبعد مرور 4 جولات ليتواجد بهم في المركز الـ18 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

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