دوري نسائي و1000 لاعبة لتكوين أول منتخب سعودي

المواطن - مروة نبيل

أعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، اليوم الخميس، عن إطلاق دوري نسائي رسميًا خلال الفترة المقبلة.

أول دوري نسائي سعودي

وأشار المسحل خلال مؤتمر استراتيجية تحول كرة القدم السعودية إلى أنه سيتم إطلاق أول دوري نسائي قريبًا، بهدف الوصول إلى 1000 لاعبة كرة خلال الأربع أعوام المقبلة، من أجل تكوين أول منتخب سعودي للسيدات.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التطوير لكرة القدم النسائية، حيث تم وضع برامج تطوير ممارسة اللعبة لفئات عمرية محددة، كما تم تطوير وتصميم مسارات مخصصة للسيدات في مجالات التدريب والتحكيم، بجانب إطلاق دوري نسائي للفرق.

ونالت تصريحات ياسر المسحل استحسانًا كبيرًا من الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، التي أشادت بهذه الخطوة لمجاراة الدول الأوروبية التي تمتلك فرقًا قوية وتُنافس في المحافل العالمية.

وبدأت بعض الجماهير في طرح بعض المقترحات، وقال عمر فوازن: ” المفروض نفس الأندية الرياضية الرجالية بنفس الملاعب يكون لها فروع نسائية بمختلف الألعاب الرياضية ويخصص يومين بالأسبوع لهن الملاعب وتفرغ لهن”.

تطوير شامل لكرة القدم النسائية

ويأتي إطلاق دوري نسائي بعد فترة من إعلان الاتحاد السعودي عن برنامج تطوير شامل لكرة القدم النسائية أعدها الاتحاد ضمن إطار ملف السعودية لاستضافة نهائيات كأس آسيا عام 2027 للمرة الأولى في المملكة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مونيكا ستاب تقود المنتخب السعودي للسيدات

وفي السياق ذاته، أعلنت إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي مؤخرًا عن التعاقد رسميًا مع المدربة الألمانية مونيكا ستاب لقيادة المنتخب السعودي الأول للسيدات، نظرًا لخبرتها الكبيرة في الكرة الخليجية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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