‎الرئيسية
آخر الاخبار
دوري نسائي و1000 لاعبة لتكوين أول منتخب سعودي
في إطار استراتيجية تحول كرة القدم

دوري نسائي و1000 لاعبة لتكوين أول منتخب سعودي

2021/09/09
الساعة 4:38 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
دوري نسائي و1000 لاعبة لتكوين أول منتخب سعودي لاعبات سعوديات - المصدر @saff_wfd
المواطن - مروة نبيل

أعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، اليوم الخميس، عن إطلاق دوري نسائي رسميًا خلال الفترة المقبلة.

أول دوري نسائي سعودي

وأشار المسحل خلال مؤتمر استراتيجية تحول كرة القدم السعودية إلى أنه سيتم إطلاق أول دوري نسائي قريبًا، بهدف الوصول إلى 1000 لاعبة كرة خلال الأربع أعوام المقبلة، من أجل تكوين أول منتخب سعودي للسيدات.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التطوير لكرة القدم النسائية، حيث تم وضع برامج تطوير ممارسة اللعبة لفئات عمرية محددة، كما تم تطوير وتصميم مسارات مخصصة للسيدات في مجالات التدريب والتحكيم، بجانب إطلاق دوري نسائي للفرق.

ونالت تصريحات ياسر المسحل استحسانًا كبيرًا من الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، التي أشادت بهذه الخطوة لمجاراة الدول الأوروبية التي تمتلك فرقًا قوية وتُنافس في المحافل العالمية.

وبدأت بعض الجماهير في طرح بعض المقترحات، وقال عمر فوازن: ” المفروض نفس الأندية الرياضية الرجالية بنفس الملاعب يكون لها فروع نسائية بمختلف الألعاب الرياضية ويخصص يومين بالأسبوع لهن الملاعب وتفرغ لهن”.

ياسر المسحل
ياسر المسحل

تطوير شامل لكرة القدم النسائية

ويأتي إطلاق دوري نسائي بعد فترة من إعلان الاتحاد السعودي عن برنامج تطوير شامل لكرة القدم النسائية أعدها الاتحاد ضمن إطار ملف السعودية لاستضافة نهائيات كأس آسيا عام 2027 للمرة الأولى في المملكة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

دوري نسائي
لاعبات سعوديات – المصدر @saff_wfd

مونيكا ستاب تقود المنتخب السعودي للسيدات

وفي السياق ذاته، أعلنت إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي مؤخرًا عن التعاقد رسميًا مع المدربة الألمانية مونيكا ستاب لقيادة المنتخب السعودي الأول للسيدات، نظرًا لخبرتها الكبيرة في الكرة الخليجية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مدربة المنتخب السعودي للسيدات مونيكا ستاب
المدربة الألمانية – المصدر @saff_wfd


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

مباريات دوري أبطال آسيا في السعودية بحضور جماهيري

أعلن أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم