رد الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، بشكل ساخر على ما تردد مؤخرًا حول رغبته بالرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي والانضمام لنادي يوفنتوس الإيطالي.

دوناروما انضم لـ باريس سان جيرمان قبل شهرين من الآن

وكان الحارس الإيطالي انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في يوليو الماضي كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي ميلان الإيطالي.

وسخر الحارس الإيطالي من التقارير التي خرجت وأكدت رغبته بالعودة لصفوف الدوري الإيطالي عبر بوابة يوفنتوس حيث قال: ” هذه التقارير مجرد هراء وضحكت عندما قرأتها، أنا سعيد في باريس سان جيرمان ولا أفكر في الرحيل”.

وكان دوناروما شارك بالأمس في مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في مسيرته، حيث لم يسبق له وأن شارك مع ميلان الإيطالي في البطولة الأوروبية العريقة.

نتائج مباريات أمس الثلاثاء

وكان أياكس الهولندي فاز على بيشكتاش التركي بثنائية دون رد، بينما تعادل إنتر ميلان الإيطالي مع شاختار دونيتسك الأوكراني بدون أهداف، وفاز نادي أتلتيكو مدريد الإسباني على ميلان الإيطالي بثنائية لهدف، وفاز فريق شيريف تيراسبول المولدوفي على ريال مدريد الإسباني بثنائية لهدف، بينما فاز بوروسيا دورتموند الألماني على سبورتينج لشبونة البرتغالي بهدف دون مقابل، وفاز باريس سان جيرمان الفرنسي على مانشستر سيتي الإنجليزي بثنائية دون رد، وهزم ليفربول الإنجليزي مضيفه بورتو البرتغالي بخماسية مقابل هدف بينما فاز كلوب بروج البلجيكي على لايبزيج الألماني بثنائية لهدف.