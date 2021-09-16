المواطن - مروة نبيل

رفض حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما طلبًا من إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

دوناروما يرفض الإعارة

وأشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إلى أن دوناروما رفض عند انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان هذا الصيف، فكرة إعارته إلى نادٍ آخر.

وأضافت: “حارس المرمى الإيطالي يتسم بالهدوء الشديد بشأن منافسة زميله الكوستاريكي كيلور نافاس، ويحترمه كثيرًا، ويبذل أقصى ما في وسعه للاندماج مع الأجواء في العاصمة الفرنسية.. ولكل هذه العوامل رفض جيانلويجي فكرة الخروج معارًا”.

ولم يلعب دوناروما سوى مباراة واحدة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان هذا الموسم، بعدما انضم في صفقة انتقال حر قادمًا من صفوف ميلان الإيطالي، حيث وقع على تعاقد يمتد حتى صيف 2026.

وكان دوناروما قد ساهم بشكل كبير في فوز منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم بلقب “يورو 2020″، بعد الفوز على إنجلترا في المباراة النهائية بركلات الترجيح، وفاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

باريس سان جيرمان هذا الموسم

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بالتعادل مع كلوب بروج البلجيكي بهدف لكل منهما

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 15 نقطة من الفوز في 5 مباريات متتالية، وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه أنجيه.

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