رئيس الأهلي بعد التعادل الخامس: لست راضيًا ولن أخجل من جماهير النادي

المواطن - محمد سمعه

أكد ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي في رسالة إلى جماهير الراقي وجهها عبر حسابه في “تويتر” إلى أن مجلس إدارة النادي غير راضٍ على نتائج الفريق الكروي الأول بعد التعادل الخامس على التوالي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022.

رئيس الأهلي يتحدث من قلبه

وغرد النفيعي قائلًا: ” غير راضين على الأداء والنتائج ونعتذر لجمهورنا الغالي، والجميع يعلم أن العمل يحتاج للوقت والوقت والوقت لن نتوقف عن التصحيح والإصلاح”.

وتابع رئيس الراقي: “عودة الفريق تحتاج للثقة والوقت في اللاعبين خصوصًا الشباب منهم لأنهم المستقبل، لست راضيًا نهائيًا، لكن عمل 4 سنوات سيحتاج للتوازن والهدوء والصبر، وهذا لا يعفينا من التصحيح وإحداث التغيير المفيد”.

الراقي يعاني من الديون

وواصل النفيعي قائلًا: “راعوا ظروف النادي التي وجدناها والديون الكبيرة التي نسعى لحلها حتى الآن، ولن أخجل عن الظهور أمام جمهورنا وتقبل النقد ولن أمتنع عن مناقشة عملي وعمل إدارتي مع الجماهير ولن نتراجع خطوة عن تصحيح أي خطوة نراها تؤثر لصالح الفريق، والوقت كفيل ببناء فريق يبيض الوجوه وينافس، عطونا وقتنا وبس”.

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