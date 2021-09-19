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رحيل بيتروس يكشف قرار مدرب النصر الخاطئ
طلب رحيله لقيد أنسيلمو بدلًا منه

رحيل بيتروس يكشف قرار مدرب النصر الخاطئ

2021/09/19
الساعة 2:47 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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رحيل بيتروس يكشف قرار مدرب النصر الخاطئ بيتروس لاعب النصر السابق
المواطن - محمد سمعه

كشف رحيل اللاعب البرازيلي بيتروس عن الفريق الكروي الأول بنادي النصر، القرار الخاطئ الذي اتخذه مواطنه مانو مينيز مدرب العالمي بالاستغناء حيث ظهر ذلك جليًا في مباراة الاتحاد أمس.

سبب استغناء مدرب النصر عن بيتروس

وكان مينيز قرر الاستغناء عن اللاعب البرازيلي وقيد مواطنه أنسيلمو مع الفريق الأول وذلك بعد انضمامه لصفوف العالمي قادمًا من نادي الوحدة على سبيل الإعارة.

تعجل المدرب مينيز بإشراك أنسيلمو في مباراة الاتحاد وهو لم يكن في أفضل حالاته الفنية والبدنية، مع الدفع بـ علي الحسن الذي لا يشارك كثيرًا مما جعل المدرب مينيز يُخرج أنسيلمو من المباراة ويفقد السيطرة على منطقة وسط الملعب في المباراة، التي سيطر عليها إيجور كورونادو وكريم الأحمدي في صفوف الاتحاد.

أنسيلمو لاعب النصر
أنسيلمو

وقد يكون رحيل بيتروس عن النصر سببًا في إقالة المدرب مانو مينيز، حيث تترقب جماهير النصر خلال الساعات القليلة المقبلة، إقالة المدرب مينيز وذلك بسبب سوء أداء الفريق الأول معه منذ بداية الموسم.

خطة إدارة النصر قبل مواجهة الباطن

وقد تتجه إدارة العالمي لتصعيد مدرب من فئة الشباب بالنادي لتدريب الفريق الأول مؤقتًا في مباراة الباطن يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأمر سيتكرر كما حدث مع الكرواتي ألين هورفات حينما تم تصعيده من فئة الشباب لتدريب الفريق الأول بـ النصر وذلك بعد أن تمت إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا في ديسمبر من عام 2020.

النصر والاتحاد
جانب من المباراة


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