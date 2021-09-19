هوية مدرب النصر الجديد في مباراة الباطن

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، أصبح قريبًا من إقالة المدرب البرازيلي مانو مينيز عن تدريب الفريق الكروي الأول وذلك بعد الخسارة من نادي الاتحاد بثلاثية لهدف مساء أمس السبت.

مينيز يقترب من مغادرة النصر

وكان مانو مينيز تولى تدريب العالمي في إبريل الماضي خلفًا للكرواتي ألين هورفات، وتعرض لانتقادات عديدة بسبب قراءاته الفنية للمباريات منذ بداية الموسم الحالي.

وقد تتجه إدارة العالمي لتصعيد مدرب من فئة الشباب بالنادي لتدريب الفريق الأول مؤقتًا في مباراة الباطن يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأمر سيتكرر كما حدث مع الكرواتي ألين هورفات حينما تم تصعيده من فئة الشباب لتدريب الفريق الأول بـ النصر وذلك بعد أن تمت إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا في ديسمبر من عام 2020.

ولم ينجح المدرب البرازيلي مانو مينيز في قراءة مباراة الاتحاد، بشكل جيد ليخسر العالمي بثلاثية ويتوقف رصيده عند 6 نقاط، حيث أصبح من المتوقع إقالته من تدريب العالمي خلال الساعات القليلة المقبلة، لتهدئة غضب عشاق العالمي.

السيناريو يُعيد نفسه

ويحتل النصر حاليًا المركز الثامن في جدول ترتيب أندية دوري المحترفين برصيد ست نقاط، في سيناريو مشابه لـ سيناريو الموسم الماضي حيث خسر أصفر العاصمة أكثر من مباراة في بداية الموسم أدت إلى فقدانه الفرصة في المنافسة على لقب الدوري.

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