رد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على استفزاز الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا للاعب البرتغالي برونو فيرنانديز خلال مباراة الفريقين، ظهر اليوم السبت، في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حارس أستون فيلا ينجح في تحقيق مُراده:

وكان إيميليانو مارتينيز خرج من مرماه عندما شاهد الثنائي البرتغالي برونو فيرنانديز وكريستيانو رونالدو يقتربان من الكرة ليسدد أحدهما ركلة الجزاء المُحتسبة في المباراة لمصلحة اليونايتد.

واستفز حارس أستون فيلا، اللاعب فيرنانديز مطالبًا إياه بإعطاء الكرة لـ رونالدو لكي يسددها ركلة جزاء.

أول خسارة لـ مانشستر يونايتد في الموسم:

وبالفعل نجح إيميليانو مارتينيز في إخراج برونو فيرنانديز عن تركيزه ليطيح بالكرة فوق العارضة، وتنتهي المباراة بخسارة مان يونايتد بهدف دون رد، وهي أول خسارة للفريق الأحمر بـ الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وحرص الحساب الرسمي لنادي مان يونايتد على دعم اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز بنشر مقطع فيديو له في “تويتر” مكتوبًا عليه: “دائمًا معك برونو”.

يذكر أن برونو فيرنانديز هو المتخصص الأول في تنفيذ ركلات الجزاء في مانشستر يونايتد قبل ضم كريستيانو رونالدو لكن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب اليونايتد قرر تغيير الترتيب ومنح رونالدو أفضلية تسديد ركلات الجزاء.

وسيواجه مانشستر يونايتد، فريق إيفرتون يوم السبت المقبل في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي حيث تُقام المباراة في أولد ترافورد.