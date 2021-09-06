رسميًا .. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قبل قليل عن إقالة الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، وذلك بعد مطالب بإقالة المدرب وجهازه عقب التعادل مع الجابون أمس الأحد في تصفيات كأس العالم 2022.

المدرب الجديد لـ منتخب مصر خلال 48 ساعة

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر “تويتر” أن الجهاز الفني والجهاز الإداري الجديد لمنتخب الفراعنة سوف يُعلن عنه خلال الـ48 ساعة المقبلة.

الرأي العام في مصر طالب بإقالة البدري

وكانت الجماهير والقامات الإعلامية في القاهرة طلبت إقالة الجهاز الفني لـ المنتخب الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، وذلك بعد التعادل مع الجابون.

وكان منتخب الفراعنة سقط بفخ التعادل الإيجابي ضد المنتخب الجابوني وقدم أداءً سيئًا من الناحية الفنية حيث كان قريبًا من الخسارة لولا هدف المهاجم مصطفى محمد.

وقال الإعلامي المصري أحمد موسى إنه يجب إقالة حسام البدري فورًا من تدريب المنتخب مع بقية عناصر الجهاز الفني لتفادي حدوث كوارث فنية تؤثر على مشوار الفريق بتصفيات كأس العالم.

كما أكد الإعلامي الرياضي سيف زاهر على أن سوء أداء المنتخب المصري أفقده فرصة دعم اللاعبين والجهاز الفني.

وكانت الجماهير أكدت على ضرورة إقالة حسام البدري الذي لم ينجح في تقديم أي إضافة فنية للاعبي منتخب مصر الأول منذ تعيينه في صيف 2019 خلفًا للمدرب المكسيكي خافيير أجيري.

يذكر أن منتخب الفراعنة يملك 4 نقاط حاليًا في صدارة المجموعة السادسة وبانتظار نتيجة مباراة ليبيا وأنجولا التي تنطلق غدًا الثلاثاء.

وسبق لـ منتخب الفراعنة أن تأهل إلى بطولة كأس العالم في 3 مناسبات أعوام 1934 و 1990 و 2018.

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