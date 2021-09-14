ركلات الترجيح تنقذ حامل لقب آسيا وتنقله إلى ربع النهائي

المواطن ـ إسلام البشبيشي

ضمن حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، مقعدًا في ربع نهائي النسخة الحالية من المسابقة.

وتأهل أولسان على حساب كاواساكي فورنتال الياباني، بالفوز عليه بركلات الترجيح 5-4، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

أولسان المتصدر:

وكان أولسان تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 18 نقطة كاملة من ست مباريات، مقابل 12 نقطة لباثوم يونايتد التايلاندي و6 لفيتل الفيتنامي ولا شيء لكايا ايلويلو الفلبيني.

دور الـ16 من جولة واحدة:

وتقام مباريات دور الـ16 من جولة واحدة حيث يتأهل الفريق الفائز إلى الدور ربع النهائي.

أولسان يلحق بالهلال وناجويا:

وبهذا الفوز تأهل فريق أولسان ليلحق بالثنائي ناجويا جرامبوس والهلال إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

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