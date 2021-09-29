قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي لفوز صعب على نادي فياريال الإسباني بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وفياريال:

وكان الشوط الأول بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبي في المباراة التي أُقيمت على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر الإنجليزية.

وفي الشوط الثاني، باغت فريق فياريال الحارس الإسباني دافيد دي خيا بإحراز الهدف الأول عبر باكو ألكاسير في الدقيقة الـ53.

ولم يستسلم اليونايتد، ليتمكن اللاعب البرازيلي أليكس تيليس من تصويبة قوية من إحراز هدف التعادل للشياطين الحمر بالدقيقة الـ60.

رونالدو يتقمص دور المنقذ:

وفي ظل اعتقاد الجميع أن المباراة في طريقها للتعادل، تمكن البرتغالي رونالدو من إضافة ثاني الأهداف لـ مانشستر يونايتد بالدقيقة الـ94 بعد تمريرة متقنة من اللاعب جيسي لينجارد.

يذكر أن اليونايتد سيواجه فريق أتالانتا الإيطالي يوم 20 أكتوبر المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال.

وكان كريستيانو رونالدو انضم إلى اليونايتد في سبتمبر الحالي قادمًا من صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي.