رينارد: خبرة اللاعبين ومهاراتهم منحتنا الفوز

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد عن سعادته بمستوى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

رينارد يؤكد تحليل منتخب عمان جيدًا:

وتحدث رينارد عن مباراة المنتخب السعودي صد عمان، قائلًا: “كنا نعلم بأن مباراة الليلة ستكون صعبة كما ذكرت في المؤتمر الماضي، لكن بخبرة اللاعبين ونضجهم ومهاراتهم تمكنا من تحقيق الفوز”.

وتابع المدرب الفرنسي تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد بعد مباراة اليوم: “لابد أن نكون حاضرين بتركيز عالٍ في المباريات المتبقية من التصفيات فهي تحتاج إلى تركيز أكثر مما مضى”.

واختتم رينارد تصريحاته قائلًا: “حللنا المنتخب المنافس بشكل جيد، وكنا نعلم بأننا إذ هاجمنا بشكل مبالغ سوف نعرض مرمانا للخطر، لذلك عملنا بشكل متوازن يمكننا من تحقيق نتيجة المباراة”.

المنتخب السعودي يتجاوز عمان بهدف:

وحل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضيفًا على نظيره العماني في ملعب مجمع السلطان قابوس ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، وانتهت المباراة بتحقيق الأخضر لفوز هام بهدف دون رد.

وبعد مباراة اليوم، رفع الأخضر رصيده إلى 6 نقاط بعد فوز اليوم، ليحتل المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، خلف منتخب أستراليا الأول لكرة القدم متصدر الترتيب.

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