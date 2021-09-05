رينارد يتحدث للإعلام عن مواجهة عمان غدًا

المواطن - مروة نبيل

يعقد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، مؤتمرًا صحافيًّا، يوم غد الاثنين؛ للحديث عن مواجهة الأخضر المقبلة ضد عمان.

رينارد يعقد مؤتمرًا صحافيًّا:

وأشار حساب المنتخب السعودي الإلكتروني الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هيرفي رينارد سيعقد مؤتمرًا صحافيًّا عند الساعة 11:15 ظهر غد الاثنين، في فندق ماريوت في مسقط.

ومن المقرر أن يؤدي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة رينارد مرانًا، على إستاد الأمير فيصل بن فهد، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام، على أن يخوض المران الرئيسي، غدًا، في عمان.

السعودية ضد عمان:

ويلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره العماني على ملعب مجمع السلطان قابوس، مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

ونجح الأخضر في تحقيق الفوز على منتخب فيتنام الأول لكرة القدم بثلاثية أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022، فيما فجرت عمان مفاجأة كبرى بالفوز خارج ملعبها على اليابان بهدف دون رد.

ويطمح لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الظهور بشكل مميز ضد عمان، وتحقيق الفوز للاقتراب من التأهل إلى نهائيات مونديال 2022، خاصة أن آخر مواجهة جمعت المنتخبين في 2019، نجح الأخضر في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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